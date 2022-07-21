صرح كل من رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية خالد جمال العمر الدرباس وأمين الصندوق نواف يوسف يعقوب اليتامى، بأن مبيعات الجمعية عن عام 2021 بلغت 21.749.584 دينارا والإيرادات العامة لنفس العام بلغت 3.813.263 دينارا بصافي ربح مبلغ 1.973.514 دينارا، وسيتم توزيع نسبة 12% كعائد مشتريات لمساهمي الجمعية عقب انعقاد الجمعية العمومية الأربعاء 10/8/2022.



وبخصوص مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى المخازن التابع للجمعية بمنطقة الري بالشويخ الصناعية، أكد رئيس مجلس الإدارة أنه تم بفضل الله تعالى الانتهاء من المشروع على مساحة حوالي 2000 متر مربع ويتكون من 3 أدوار (سرداب، أرضي، ميزانين) إضافة إلى 12 محلا استثماريا سيتم طرحها للاستثمار في القريب العاجل، وبذلك سيتم توفير القيمة المادية التي يتم سدادها مقابل تخزين بضائع الجمعية بإحدى الشركات سنويا، كما سيدر ذلك المشروع دخلا وعائدا ماديا كبيرا للجمعية مقابل القيمة الايجارية للمحلات والدعوم التي سيتم تحصيلها مقابل استثمارها.



وفي إطار عملية التطوير الشاملة التي يقوم بها مجلس الإدارة وسعيا لتقديم خدمة أفضل لأهالي منطقة عمل الجمعية، سيتم قريبا إجراء عملية تطوير وتحديث شاملة لسوق الشويخ (ب) بمنطقة الشويخ السكنية أسوة بما تم في السوق المركزي بالشامية وسوق الشويخ الجنوبي.