في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري الكويتي ومساهماته ودعمه للفعاليات المجتمعية التي تقوم على رعايتها مؤسسات المجتمع المدني، ومنها محافظات الكويت الست، قام البنك بالمساهمة في رعاية فعالية تكريم إدارة المرور بمحافظة الجهراء وإدارة شرطة النجدة بمحافظة الجهراء تقديرا لدورهما الفعال ولتفانيهما وإخلاصهما في العمل.



وكانت محافظة الجهراء قد قامت بتنظيم هذه الفعالية برعاية وحضور ناصر فلاح الحجرف محافظ الجهراء.



هذا، وقد أشاد الحجرف بمبادرات البنك الهادفة إلى تقديم جميع سبل الدعم والرعاية للفعاليات المجتمعية والتربوية والصحية التي تقوم على تنظيمها المحافظة ومنها هذه الفعالية تقديرا لجهود إدارتي المرور وشرطة النجدة بمحافظة الجهراء.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي- أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم الدعم والرعاية لجميع الفعاليات المجتمعية ومنها بالطبع رعايته فعالية التكريم بالتنسيق مع محافظة الجهراء، ويأتي ذلك في إطار الترتيبات والتنسيق بين البنك التجاري ومحافظة الجهراء لرعاية العديد من الأنشطة الاجتماعية لخدمة أفراد المجتمع، لافتة إلى أن الاحتفال بتكريم إدارة المرور وإدارة شرطة النجدة بمحافظة الجهراء يمثل عرفانا وتقديرا لجهودهما واخلاصهما في العمل وخدمة الوطن.



وفي ختام الفعالية، تقدمت إدارة محافظة الجهراء بجزيل الشكر والتقدير لإدارة البنك على رعايتها لهذا الحدث، ومساعي البنك النبيلة وعمله الدؤوب لخدمة كل فئات المجتمع.