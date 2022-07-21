أعلنت د.ناتاليا غريبينكينا، أخصائية التغذية والعلاج الطبيعي، أن الجرعة اليومية التي يحتاج اليها الجسم من فيتامين B6 هي 3 مليغرامات.



وتشير الأخصائية في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا»، إلى أن نشاط هرمون المزاج الجيد -السيوروتونين، في جسم الإنسان يعتمد على عدة عوامل من ضمنها مستوى فيتامين B6.



وأظهرت نتائج دراسات علمية أن استخدام هذا الفيتامين وحده في العلاج ليس فعالا، ولكن مع الماغنيسيوم تزداد فعاليته خاصة في علاج الأشخاص الذين يعانون من إجهاد شديد.



وتقول: «أثبت علميا أن التأثير التكميلي للماغنيسيوم مع جرعة عالية من فيتامين B6 يخفض مستوى الإجهاد الذي يؤثر سلبا في حالة الجسم. وقد أظهرت الدراسات المكرسة لتحديد جرعة هذا الفيتامين، أن الجرعة اليومية المثالية الآمنة هي 3 ملغ».

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»