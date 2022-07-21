طلال بارا



نصحبكم اليوم في تجربة سريعة على متن طراز بنتلي بنتايجا S الجديد الأكثر رشاقة وتأدية، والذي انضم مؤخرا إلى عائلة بنتايجا ليبهر عشاق هذه المركبة بلمسات تصميمية لافتة مع تفاصيل فريدة من نوعها، حيث تضع بنتايجا S النسخة الأحدث من العلامة التجارية الفاخرة معيارا بارزا ضمن فئتها.



وتلبي النسخة S من بنتايجا طموح عدد كبير من العملاء الذين يستمتعون بالأداء الديناميكي لسياراتهم بنتايجا على الطريق، حيث توفر تجربة قيادة تفاعلية أكثر، مع تزويدها بتقنية التحكم الفعال بمنع الانقلاب لتجربة الركوب الديناميكي من بنتلي المتوافرة قياسيا، ووضعية الشاسيه الرياضي المعزز، ومن شأن الزيادة في مستوى التخميد أن يجعل الشاسيه أكثر تصلبا ويمنح منصة بتعديل أفضل لنظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) في وضعية القيادة الرياضية (Sport).



حضور مهيب



لنبدأ من التصميم الخارجي، حيث أصبحت بنتايجا S تتألق بمظهر بصري معدل عبر الإضافة المتميزة للتفاصيل السوداء، إلى جانب النغمة الصوتية الرياضية أكثر لنظام العادم حر الدفق بالتصميم الجديد وكلاهما يعززان الحضور المهيب أصلا لسيارة بنتايجا.



إضافة إلى ذلك، تتفرد بنتايجا S بباقة من الخصائص الخارجية المتميزة، تشمل عجلات فريدة جديدة بحجم 22 إنشا مع ثلاث لمسات نهائية، وشعارات S مبتكرة مثبتة على الحافة السفلية للأبواب الأمامية، وتوافر باقة مواصفات Blackline Specification كتجهيز قياسي.



أما المظهر الجانبي فيتمتع بمزيد من الحضور اللافت بفضل الجناح الخلفي الأضخم، والعتبات الجانبية بالأسود اللامع ومصدات الضربات الأكثر انخفاضا في الأمام والخلف.



وتكمل الشكل الخارجي الأخاذ العدسات داكنة التعتيم في الأضواء الأمامية والخلفية، ومرايا الأبواب باللون الأسود وأطراف أنابيب العادم المنفصلة باللون الأسود.



فخامة ورقي



بالانتقال إلى داخل المقصورة الفاخرة والراقية، تبرز تصاميم بنتايجا S الفريدة عبر استخدام مقاعد جديدة، وتطريزات جديدة، ونمط فصل جديد للألوان مع اعتماد خامة «ألكانتارا» الفخمة كي تعكس الشكل الخارجي اللافت والقدرات الديناميكية الإضافية.



وتسهم العديد من المزايا في منح بنتايجا S مظهرا جريئا وعصريا، ومنها الإضافات اللونية للوحة القيادة، والكونسول الوسطي، وبطانات الأبواب ومساند الدعم في المقاعد، وكذلك تجهيزات ألكانتارا في وسادات المقاعد وحشوات مساند الظهر، وعجلة القيادة ومقبض تغيير السرعات.



ويولد طرح التصميم الجديد الفريد والعصري للمقاعد المزيد من النفحات الجمالية الرياضية، أما التصميم الجديد للتطريز فيحدد طريقة التحزيز، وهو متوافر ليتوافق مع اللون الأساسي أو الثانوي للكسوة الداخلية.



مستويات عالية القوة والأداء



ميكانيكياً، تزود بنتايجا S بمحرك بنتلي الشهير ثماني الأسطوانات V8 سعة 4 ليترات مع شاحن توربيني مزدوج، وهو يجمع بين القوة الهائلة والاقتصاد المبهر باستهلاك الوقود، ويولد الجيل الأحدث من هذا المحرك قوة تبلغ 542 حصانا مع عزم دوران 770 نيوتن- متر، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كلم/ س في غضون 4.5 ثوان، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 290 كلم/ س.



وهذا الأداء الرائد بفئته يكتمل مع مدى قيادة قدره 654 كلم، مع انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون عند 294 غ/ كلم.



وتبقى القدرات الشاملة للسير على الدروب الوعرة متاحة في ظل توافر خيار مواصفات كل الدروب All-Terrain Specification مع أربع وضعيات خاصة للدروب الوعرة. ولأجل تمكين توفير الطاقة بأفضل طريقة فعالة ممكنة، يضم قياسيا الطراز الجديد خاصية بنتلي Dynamic Ride، وهي التقنية الكهربائية الأولى في العالم للتحكم النشط بمنع الانقلاب والتي تستخدم نظاما لا يضاهى بطاقة 48 فولط. وتوفر بنتايجا S قدرات إضافية عبر وضعية Sport الرياضية المعززة بالمقارنة مع بنتايجا القياسية. إما إعادة تعيير نظام بنتلي لتوجيه العزم عبر الكبح (Torque Vectoring by Brake)، فقد جعلت بنتايجا S أكثر استجابة في القيادة.

تفاصيل سوداء تليق بطراز S

يتعزز حضور بنتايجا S بتفاصيل سوداء تليق بهذا الطراز اللافت، حيث نجد لمسات سوداء خضعت لها كل التجهيزات الخارجية، والتي تتوافق مع المرايا السوداء للأبواب والعتبات الجانبية المطلية بالأسود، هذه الخصائص تبرز أكثر عبر المعالجة التعتيمية الداكنة للأضواء الأمامية والأضواء الخلفية البيضاوية، إضافة إلى اللون الأسود الجديد عالي اللمعية على شبكات المصد السفلي، أما الجناح الخلفي الأكبر في بنتايجا S والذي يمدد خط السقف كجزء من المظهر الجانبي، فيوفر المزيد من الثبات الديناميكي عند السير بسرعات عالية، كما أن هناك عجلات فريدة جديدة بحجم 22 إنشا.



وتتوافر ثلاث لمسات نهائية، حيث إن الطلاء الفضي هو القياسي، بينما الأسود اللامع بالكامل أو الأسود واللامع المصقول فهي خيارات مميزة.

البطاقة التقنية

المحرك: ثماني الاسطوانات V8 مع شاحن توربيني مزدوج



السعة: 4 ليترات



القوة: 542 حصانا



العزم: 770 نيوتن متر



التسارع: من 0 إلى 100 كلم/س في 4.5 ثوان



السرعة القصوى: 290 كلم/س



ناقل الحركة: أوتوماتيكي 8 سرعات



الاندفاع: كلي العجلات