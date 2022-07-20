أسواق الأسهم العالمية هي أحد أهم المؤشرات التي تعكس أداء الاقتصاد العالمي، حيث يمكن للمستثمرين عبر التداول في الأسهم شراء وبيع الأدوات المالية المختلفة مثل الأسهم والسندات والسلع والذهب، والتي تخضع جميعها لآليات العرض والطلب تتأثر بتقلبات السوق.

ويمكن للمستثمر من مختلف دول العالم الانخراط في التداول عبر تطبيق الأسهم دون الحاجة للانتقال أو السفر إلى أي دولة، ويعد الاستثمار في الأسهم من أهم قنوات الاستثمار ولكنه على عكس خيارات الاستثمار الأخرى، يمكن أن يكون سوق الأسهم محفوفًا بالمخاطر بعض الشيء ولكن العائد سيكون أعلى من ذلك بكثير، وأحد الأسباب الرئيسية لهذه المخاطر هو تقلبات السوق، حيث أن سوق الأسهم متقلب للغاية ولا يمكن التنبؤ به على الإطلاق.

توقعات اسواق الاسهم العالمية

في ظل مايشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات وتغييرات كثيرة، أصبحت هناك حالة من الترقب والقلق المستمر تجاه مستقبل أسواق الأسهم العالمية،

ويري خبراء الاسهم انه في هذه المرحلة من التعافي الاقتصادي، ليس من غير المعتاد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيير السياسة وخفض السيولة، وتشديد الأوضاع المالية يلقي بثقله على الأسهم، خاصة الأسهم الأكثر مضاربة.

كما يرى الخبراء أن ظهور الكثير من العوامل السلبية أدى إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية حتى منتصف عام 2022 ، مؤكدين أنها فرصة على المدى القصير وعلى المدى القريب، حيث يعتقدون أن البيع العشوائي قد خلق نقاط دخول جذابة، خاصة في بعض الأسهم ذات الإمكانات العالية للنمو.

وفي الوقت نفسه، تشير أغلب التحليلات والآراء التي يمكن مراجعتها عبر تطبيق الأسهم إلى أنه يجب على المستثمرين الاستعداد للتحول طويل الأمد في النظام مع انتقال البيئة المألوفة ذات معدلات النمو البطيء والمنخفضة إلى نظام عالمي جديد قد يتطلب مزيدًا من الانتقائية وإعادة التوازن نحو القيمة.

مستقبل أسواق الأسهم العالمية

وتجدر الاشارة الى انه خلال العامين الماضيين، سيطرت أزمة وباء فيروس كورونا على عناوين الأخبار، وكانت سبب أساسي في حدوث قلق عالمي وازمة اقتصادية كبيرة، ومع بداية العام الجاري وظهور لقاح للفيروس بدأت الأوضاع الاقتصادية تتحسن نوعا ما ولكن كانت هناك ازمات اخرى اثرت بشكل كبير على أداء الاسهم في الاسواق العالمية، مثل الحرب في اوروبا، وغزو روسيا لأوكرانيا، وهي أسباب رئيسية لما كان عليه أداء الاقتصادات المختلفة وأسواق الأوراق المالية في الفترة الاخيرة.

ويرى الخبراء أن هناك حاليًا خلفية لأسعار الفائدة المنخفضة وعائدات السندات المنخفضة وإمكانية استمرار الأسواق في تلقي الدعم من البنوك المركزية العالمية، ويمكن أن تكون الأسهم العالمية خيارًا للمستثمرين الذين يبحثون عن توظيف مدخراتهم وإمكانية النمو على المدى الطويل، ويمكن أن تكون أسعار الأسهم متقلبة، ولا توجد ضمانات على عوائد سوق الأسهم.

أداء الأسواق العالمية خلال 2022

عند النظر على اداء اسواق الاسهم العالمية فسوف نجدها بدأت بداية متقلبة حتى الربع الثاني من عام 2022، حيث يشعر المستثمرين بالقلق من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، ولقد ساءت الأمور في فبراير عندما اندلعت الحرب على أوكرانيا ، مما أدى إلى قدر كبير من عدم اليقين وانتكاسة متجددة في السوق.

وعلى الرغم من الخلفية المظلمة، انتعشت معظم الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي حتى نهاية مارس 2022، وهو مايعكس أن الكثير من المستثمرين تجاهلوا منذ ذلك الحين هذا القلق والتوتر.

ويرى الخبراء ان الاقتصاد الأمريكي يتطلع بشكل متزايد لخطر التباطؤ، حيث أدى استمرار التضخم المرتفع، والتأثير القوي لارتفاع أسعار السلع والطاقة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، والمؤشرات على تراجع الطلب إلى زيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في المستقبل.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية في محاولة للسيطرة على التضخم مما يزيد الضغط، وقد يتسبب ذلك بشكل قوي في إبطاء الاقتصاد بشكل ملحوظ، وربما يؤدي إلى الركود.

ولقد انتعشت أسعار الأسهم العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، لكنها لا تزال أقل مما كانت عليه في العام وسط مخاوف بشأن التضخم، وكان الدافع وراء الارتفاع المستمر في الأسعار هو عدم قدرة العرض على مواكبة الطلب، وإذا بدأت سلاسل التوريد الممتدة في التراجع، فقد تكون احتمالية حدوث تباطؤ في وتيرة التضخم أخبارًا سارة للمستثمرين ومحافظي البنوك المركزية.

ويبدو أن ظروف سلسلة التوريد قد تتحرك في هذا الاتجاه خلال الأشهر العديدة الماضية.