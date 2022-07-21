توقعت ادارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس ان يكون طقس البلاد شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مراقب قسم التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لـ (كونا): ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا خلال ساعات النهار مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة وتتحول على فترات إلى جنوبية شرقية تزيد معها الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية.



وأضاف القراوي: ان طقس نهار اليوم شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.



وعن طقس الليلة أفاد بأنه يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.



وذكر القراوي ان طقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام، لافتا إلى ان طقس ليل غد يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.



وعن طقس نهار بعد غد السبت قال القراوي: انه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.



وأشار إلى أن طقس ليل السبت يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.