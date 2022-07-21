روما - وكالات: قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته بعد فشل الجهود لإيجاد أرضية مشتركة بين الأحزاب المنقسمة في البلاد ما من شأنه إطلاق حملة انتخابية مبكرة قد تصل باليمين المتطرف إلى السلطة.



وقدم السياسي البالغ 74 عاما ويحظى باحترام عالمي استقالته للرئيس سيرغو ماتاريلا الذي أصبحت مهمته الآن إخراج البلاد من الأزمة.



ومن المرجح أن يقوم ماتاريلا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة تجرى في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وفق محللين سياسيين.



وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.



ويأتي سقوط دراغي رغم استطلاعات أظهرت مؤخرا أن معظم الإيطاليين يرغبون في بقائه على رأس الحكومة حتى الانتخابات العامة المقبلة في مايو المقبل.



وتشير أحدث الاستطلاعات إلى أن ائتلافا يمينيا بقيادة حزب «إخوة إيطاليا» الذي تتزعمه جورجيا ميلوني سيحقق فوزا سهلا في انتخابات مبكرة.



وفي حال الفوز فإن مثل هذا الائتلاف «سيقدم سيناريو بمزيد من العراقيل لإيطاليا والاتحاد الأوروبي» مقارنة بحكومة الوحدة الوطنية التي تزعمها دراغي.