تخطط مدينة أوجسبورج لإيجاد حلول طارئة من أجل إقامة بطولة العالم لقوارب الكانو التي تنطلق الاسبوع المقبل، وذلك رغم انخفاض مستويات المياه في مكان الفعالية .

وتم منع التدريبات أوائل الاسبوع الجاري بسبب عدم تلقي المسار الاصطناعي مياها كافيا من نهر ليخ، والذي يشهد في الوقت الحالي أقل منسوب من المياة منذ عقود بسبب الطقس الجاف، وفقا لتصريحات مسؤولين.

ويمكن لجدار خرساني مؤقت أن يساعد في سد ما يكفي من المياه من أجل إقامة البطولة بين يومي 26 و31 تموز / يوليو الجاري.

ولازال هناك أمل في استئناف التدريبات لكن إيفا ويبر، عمدة مدينة أوجسبورج اعترفت بأنه لا يوجد أي ضمانات بشأن أمكانية إقامة البطولة في الوقت الحالي.

وكان مسار سباق أوجسبورج هو أول مسار من صنع بشري في العالم، وتم صنعه من أجل دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونخ، وفي عام 2022 تم منح أوجسبورج حق استضافة البطولة كجزء من احتفالات الذكرى الـ 50 للألعاب.