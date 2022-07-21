قال صندوق قطر للتنمية إنه وقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لدعم الموارد الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الأساسية.

وأضاف الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا للوفاء بتعهدات دولة قطر لتمويل الموارد الأساسية بقيمة 500 مليون دولار لدعم منظمات الأمم المتحدة والذي تم الإعلان عنه خلال منتدى الدوحة عام 2018.

وذكر البيان أن هذه الاتفاقية تضفي الطابع الرسمي على أهمية المساهمات الفورية المرنة لأنها ضرورية لاستجابات برنامج الأغذية العالمي للطوارئ والإغاثة الممتدة وجهود الإنعاش، كما أنها توفر أكبر قدر من المرونة والتنبؤ لبدء العمليات وتمويل الأزمات المهملة.

ونقل البيان عن مدير عام الصندوق خليفة الكواري قوله إن العالم اليوم يقف أمام خطر المجاعة المحدق في العديد من الدول حول العالم حيث يعاني أكثر من 800 مليون شخص من الجوع.

وأضاف الكواري أن هذا التمويل لدعم الموارد الأساسية مع برنامج الأغذية العالمي يستهدف الوصول إلى الأشخاص المحتاجين للغذاء الضروري، لافتا إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستلعب دورا كبيرا في الحد من الجوع والمساهمة في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالقضاء على الجوع.

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن التمويل المرن يسمح لبرنامج الأغذية العالمي بالاستجابة بسرعة وفعالية لحالات الطوارئ الإنسانية بمجرد حدوثها للحصول على المساعدة المنقذة للحياة حيث تشتد الحاجة إليها.

واعتبر بيزلي أن هذه المساهمة تأتي في الوقت المناسب لحساب الاستجابة الفورية للبرنامج، وأن هذا النوع من الدعم لا يقدر بثمن.

ويتعاون برنامج الأغذية العالمي وصندوق قطر للتنمية على مدار سنوات لمعالجة الأزمات الإنسانية المتعددة وانعدام الأمن الغذائي في المناطق المعرضة للمجاعات، حيث تركت النزاعات والأزمات الاقتصادية والصحية ملايين الأشخاص أمام خطر المجاعة التي تجتاح العديد من دول العالم، طبقا للبيان.

ويعد صندوق قطر للتنمية مؤسسة عامة قطرية مكلفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر، وتركز مشاريعه ونشاطاته على قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.

وكان الصندوق قد أعلن في 7 يوليو الجاري أن مجموع مساهماته والمنح المقدمة لدعم وإغاثة عدة شعوب حول العالم تجاوز نصف مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

وأوضح أن هذه المساهمات خصصت للإغاثة الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية ودعم الميزانية والبنية التحتية والتخفيف من أثر تغير المناخ ومساعدة الدول في التكيف معه، ما أحدث فرقا في حياة الناس في 47 دولة حول العالم.