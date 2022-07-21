أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا كورب نمو أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 31% إلى 460 مليون يورو مقابل 351 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الثاني 08ر0 يورو بزيادة نسبتها 33% عن العام الماضي وكان 06ر0 يورو.

وزاد صافي مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11% سنويا إلى 87ر5 مليار يورو، مقابل 31ر5 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت المبيعات بنسبة 3% عند تثبيت سعر الفائدة.

وبالنسبة لتوقعات الشركة لنتائج العام الحالي ككل، فإنها تتوقع مبيعات تتراوح بين 5ر23 و7ر24 مليار يورو مع تثبيت أسعار الصرف وهي نفس التوقعات السابقة. كما أبقت الشركة على توقعاتها لهامش أرباح التشغيل في نطاق 11% و5ر13%.

وقرر مجلس إدارة نوكيا صرف توزيعات نقدية بقيمة 02ر0 يورو للسهم الواحد، على أن يتم الصرف يوم 4 آب/أغسطس المقبل.