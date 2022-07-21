كشفت بيانات دائرة الجمارك في كوريا الجنوبية أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 5ر14 % في أول 20 يوما من الشهر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن البلاد عانت من عجز تجاري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية ، وذلك حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن بيانات دائرة الجمارك أن شحنات الصادرات بلغت قيمتها 25ر37 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 تموز/يوليو الجاري ، مقارنة بـ 52ر32 مليار دولار في العام السابق.

وقالت الدائرة في بيانها إن الواردات قفزت بنسبة 4ر25 % على أساس سنوي إلى 35ر45 مليار دولار خلال الفترة المذكورة ، مما أدى إلى عجز تجاري بنسبة 12ر8 مليار دولار.