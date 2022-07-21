لقى أحد أفراد جنود الاحتياط بالجيش الأمريكي مصرعه وأصيب تسعة آخرون إثر صاعقة ضربت منطقة تدريب في قاعدة فورت جوردون بولاية جورجيا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم القاعدة لوسائل الإعلام الأمريكية إن الحادث وقع في حوالي الساعة الـ11:10 صباحا (15:10 بتوقيت غرينتش) عندما كان الطقس سيئا في المنطقة وإن الجنود "تعرضوا لإصابات مرتبطة بصاعقة حدثت في إحدى مناطق تدريبهم".

وأضاف المتحدث أن الجنود نقلوا إلى مركز طبي في القاعدة لتلقي العلاج.

وقالت السلطات إن إدارة خدمات الطوارئ والخدمات الطبية الطارئة في فورت جوردون استجابت بالتوجه إلى مكان الحادث على الفور.