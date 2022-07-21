قالت منظمة الصحة العالمية إن اللاجئين والمهاجرين يتلقون رعاية صحية أقل في المستوى في الدول التي يصلون إليها مقارنة بالسكان المحليين.

وقالت المنظمة إن المهاجرين في المتوسط كان لديهم مستوى أضعف من الصحة ولا يرجع هذا إلى أنهم أقل صحة بطبيعتهم من المواطنين المحليين.

وأشارت منظمة الصحة إلى أنه بعيدا عن اللغة، هناك حواجز ثقافية وقانونية تؤثر على المهاجرين واللاجئين من بينها التعليم والدخل والمساحة التي يعيشون فيها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسيوس في جنيف "اليوم هناك مليار مهاجر على مستوى العالم، يمثلون نحو ثمن عدد السكان". وهذا العدد يشمل المهاجرين داخليا، أولئك الذين تركوا منازلهم ولكن لا يزالون داخل بلادهم.

وأضاف أن "خبرة الهجرة تعد محددا رئيسيا للصحة والرفاهية، ولا يزال اللاجئون والمهاجرون بين الأفراد الأكثر ضعفا وتهميشا في العديد من المجتمعات".