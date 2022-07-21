أصبحت التميمة الرسمية لبطولة العالم لألعاب القوى المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية (بيج فوت)، موضع اهتمام الشرطة، وذلك بعد أن تم سرقتها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم استدعاء الشرطة إلى ملعب "هايوارد فيلد" في مدينة يوجين بولاية أوريجون الأمريكية، بعدما فُقدت رأس التميمة، وظهرت العديد من الفيديوهات والصور التي بها أشخاص يرتدونها.

وقال متحدث باسم البطولة في ولاية أوريجون هذا العام :2022 "أصبح الأمر الأن في يد الشرطة ولن نعلق على الأمر مجددا في الوقت الحالي".

وتم اختيار تلك التميمة، وهي لمخلوق كبير أصفر اللون ومليء بالفرو، لبطولة العالم لألعاب القوى 2022، وذلك بسبب أسطورة في هذا الجزء من الولايات المتحدة.

وتقول الأسطورة أن ذلك المخلوق كان يتجول في المنطقة وعرف باسم "بيج فوت".