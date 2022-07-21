أعلن مكتب الإحصاء الكندي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال حزيران/يونيو الماضي إلى أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 1983، وذلك بعد أسبوع واحد من قرار بنك كندا المركزي المفاجئ بزيادة سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة للحد من معدل التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وصول معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 1ر8% سيسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

من ناحيتها قالت كريستيا فريلاند وزيرة مالية كندا إن سحب برامج الدعم المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي كانت من أكثر برامج الدعم سخاء في العالم، تمثل حاليا جزء مهما من ضعفط الإنفاق المالي.

وبعد ارتفاع معدل الدين العام إلى الضعف تقريبا خلال الجائحة كشفت فريلاند في نيسان/أبريل الماضي عن مشروع ميزانية تتضمن إنفاقا عاما أقل من التوقعات، وأظهرت إمكانية خفض عجز الميزانية إلى صفر تقريبا خلال خمس سنوات.

في الوقت نفسه، تتوقع كندا وصول عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل معدل عجز في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بحسب وزيرة المالية فري لاند، التي أعلنت دعمها الكامل لمحاولات البنك المركزي تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار.