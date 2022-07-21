أعلنت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة إنشاء بنك جديد في كندا باسم "سيتي كوميرشال بنك" أو "سي.سي.بي" كجزء من استراتيجيتها للتوسع في الخارج.

وتستهدف سيتي جروب أن يقدم سي.سي.بي الحلول المؤسسية لعملاء سيتي من الشركات متوسط الحجم التي تنمو بوتيرة سريعة في العالم.

وقال رايموند جاتكليف رئيس بنك "سي.سي.بي أمريكا الشمالية" إن "الشركات متوسطة الحجم تنمو بوتيرة سريعة حول العالم بما يفوق قدرات البنوك المحلية والإقليمية. ويسعدنا أن نقدم لهذه الشركات نفس الإمكانيات التي نقدمها للشركات الكبيرة، مع تصميمها بما يلبي احتياجاتها المحددة".