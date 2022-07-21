انفصلت نجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا عن مدربها البلجيكي فيم فيسيت، بعد عامين ونصف العام من التعاون بينهما.

وأعلن فيسيت انفصاله عن أوساكا، خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجت أوساكا ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) تحت قيادة فيسيت عام 2020 ،وأضافت لقب بطولة أستراليا المفتوحة في العام التالي، قبل أن تأخذ استراحة من التنس لإعطاء الأولوية لصحتها الذهنية.

وكتب فيسيت على حسابه في تطبيق (إنستجرام): "لقد كان شرفًا لي تدريب ناومي منذ عام 2019 ورؤيتها تنمو لتصبح بطلة ".

وأضاف فيسيت "لقد ألهمت جيلًا جديدًا بالكامل للوقوع في حب اللعبة والتحدث عما يؤمنون به وكان من المذهل أن تلعب دورًا في تلك الرحلة".

وتابع "شكرًا لك ناومي أوساكا. أتمنى لكي كل التوفيق و(أنا) أتطلع إلى الفصل التالي من حياتي ".

ولم تخض أوساكا أي مباراة منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة (فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا في أيار/مايو الماضي، حيث تحتل حاليا المركز 38 في التصنيف العالمي.

من المقرر أن تعود أوساكا إلى اللعب الشهر القادم، بعد أن تلقت بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة (سيليكون فالي كلاسيك) في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.