أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن اليابان سجلت أكبر عجز تجاري نصف سنوي ، والذي بلغ 9ر7 تريليون ين (57 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وسط ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الين.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن تقرير أولي لوزارة المالية اليابانية أن الواردات قفزت بنسبة 9ر37% في النصف الأول على أساس سنوي لتصل إلى 9ر53 تريليون ين، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الصادرات ارتفعت أيضا بنسبة 2ر15% إلى 9ر45 تريليون ين، وهو مستوى قياسي نصف سنوي أيضا منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1979، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام وضعف الين.

وسجلت اليابان، التي تفتقر للموارد، عجزا تجاريا للنصف الثاني على التوالي بعد تسجيلها عجز في النصف الثاني من عام .2021