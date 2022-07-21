قالت شركة روش السويسرية للأدوية إن رئيس مجلس الادارة كريسونفر فرانز لن يسعى لاعادة انتخابه خلال الاجتماع العام السنوي في آذار/مارس .2023

وقالت الشركة لدى إصدارها بيانات إيراداتها اليوم الخميس إنه سوف يتم طرح اسم المدير التنفيذي الحالي سيفيرين شوان خليفة لفرانز.

وكان قد تم انتخاب فرانز ليكون عضوا في مجلس إدارة روش عام 2011، وقد شعل منصب الرئيس منذ عام .2014

وذكرت روش في بيان أن مبيعاتها ارتفعت خلال أول ستة أشهر من العام الجاري لتصل إلى 3ر32 مليار فرانك سويسري ( 2ر33 مليار دولار).

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% لتصل إلى 7ر12 مليار فرانك سويسري.