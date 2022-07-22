كشفت د.نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية أفضل المواد الغذائية المكونة لوجبة الفطور الأكثر فائدة للصحة. وتشير الخبيرة في حديث الى راديو «سبوتنيك»، إلى أن وجبة الفطور هي الوجبة الأكثر أهمية. لذلك يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية الرئيسية - البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات والألياف الغذائية.



وتقول: «إذا اعتمدنا البيضة كأساس، فهي أفضل بروتين حيواني، سهل الهضم ورخيص مقارنة باللحم أو منتجات الألبان أو المأكولات البحرية. ويمكن للمرأة أن تأكل بيضة واحدة في الصباح، والرجل بيضتين، مع الخبز الأسمر وليس الأبيض. ويجب أن تحتوي وجبة الفطور على الألياف الغذائية، لذلك يجب أن نضيف للبيض الخضراوات المختلفة مثل الطماطم والخس وغيرهما، عندها نحصل على وجبة فطور مثالية، يمكن تناولها عدة مرات خلال الأسبوع».



وتضيف: أفضل وجبة فطور تتكون من عجة البيض مع الطماطم المطهية، وتشير الخبيرة إلى أن الخيار الثاني لوجبة الفطور هو عصيدة الشوفان، التي نضيف لها مكونات أخرى لتصبح أكثر فائدة للصحة.



وتقول: «الشوفان- كربوهيدرات، أي ان وجبة الإفطار تفتقر إلى البروتينات والدهون والألياف الغذائية. لذلك أعتقد أن أفضل شيء يمكن أن يضاف الى عصيدة الشوفان هو الفواكه - الموز، التفاح، البرتقال. كما يجب إضافة مواد محتوية على البروتينات والدهون والأفضل نباتية المصدر، أو قطعة جبنة (20-30 غراما للمرأة وإلى 50 غراما للرجل).

المصدر: «نوفوستي»