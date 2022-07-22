عاطف رمضان



كشفت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن إنجازات إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال الربع الأول من العام 2022، عن أن الإدارة أنجزت 19230 معاملة لفرق الطوارئ والمراكز الخارجية التابعة للإدارة خلال هذه الفترة.



وأظهرت الإحصائية أن هذه المعاملات كانت متنوعة، لافتة إلى أن عدد الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون لدى الإدارة بلغ 10025 جولة خلال هذه الفترة، وبلغ عدد مخالفات التراخيص التي قامت بها فرق الطوارئ والمراكز الخارجية التابعة للإدارة 389 مخالفة، وبلغ عدد محاضر الضبط 1082 محضرا.



وقامت الإدارة خلال هذه الفترة بتنفيذ 39 أمر إغلاق لمحلات مخالفة، كما قامت بتنفيذ 48 أمر فتح لمحلات، واستقبل الخط الساخن رقم 135 حوالي 1219 مكالمة خلال الربع الأول، واستقبلت الإدارة 6039 شكوى من المستهلكين.