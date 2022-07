قام قنصل عام الكويت في شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي بافتتاح المقر الجديد للقنصلية العامة للكويت في شنغهاي الصينية.



وقال الشمالي، في تصريح صحافي بهذه المناسبة، إن الافتتاح جاء بفضل الدعم غير المحدود من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية، بالإضافة إلى التسهيلات التي وفرها مكتب الشؤون الخارجية في مدينة شنغهاي، مشيرا إلى أن الظروف المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» أدت إلى تأخر انتقال القنصلية إلى المقر الجديد، إلا أنه بفضل الجهود المبذولة من قبل أعضاء القنصلية العامة وبالتعاون مع حكومة بلدية مدينة شنغهاي تم افتتاح مقر البعثة الجديد.



وأشار الشمالي إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 51 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية الكويتية ـ الصينية، وشهد في بدايته زيارة مثمرة لوزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد إلى جمهورية الصين رسخت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تسير على خطى ثابتة في مختلف المجالات.



وأكد أن القنصلية على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والخدمات للمواطنين الكويتيين من مقرها الجديد الواقع في لوجازوي Lujiazui التي تعتبر المنطقة المالية في مدينة شنغهاي بمنطقة بودونغ الجديدة New Pudong على العنوان التالي:



Unit 1601-1604،16th floor، No. 68 Middle Yincheng Road، Pudong New Area، Shanghai.



هاتف رقم: +86 021 58952151.



الفاكس رقم: +86 021 58952153.



رقم الطوارئ: +8616621771561.



البريد الإلكتروني: [email protected]