ساهم عدد من المحسنين الكويتيين وجمعيات إنسانية كويتية في شراء ثمانية أجهزة لغسيل الكلى وبعض المستلزمات الطبية لمجمع «الشفاء الطبي» عبر جمعية «الوفاء الخيرية» الفلسطينية تعزيزا للقطاع الصحي في قطاع غزة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية «الوفاء الخيرية» أحمد ابوراس في تصريح لـ «كونا» أمس، إنه تم تقديم ثمانية أجهزة غسيل كلى وثمانية كراسي متحركة وجهاز لتنقية المياه التي تستخدم في غسيل الكلى بتبرع من جمعية «تنمية الخيرية» الكويتية إضافة إلى تبرع من شركات وعائلات كويتية.

وأضاف أبوراس أن الجمعية ستشرف على تجهيز مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الشفاء بتمويل وإشراف من جمعية التنمية الخيرية الكويتية «تعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني وللتخفيف عن المرضى».

وأوضح أن المشروع جاء بناء على حاجة وضرورة ملحة من السلطات الصحية في غزة لندرة أجهزة غسيل الكلى، مؤكدا أنها ستقدم خدمة نوعية وجودة عالية لمرضى غسيل الكلى في مستشفى «الشفاء».