عاطف رمضان



أظهرت إحصائية أصدرها بنك الائتمان عن أدائه في أسبوع من 17 إلى 21 الجاري، أن عدد دفعات القروض المحولة إلكترونيا بلغ 1081 دفعة، وبلغ عدد المستفيدين من إنشاء حساب من خلال تطبيق هويتي 524 مستفيدا، وعدد الكشوفات الهندسية 1188 كشفا، وعدد المكالمات التي استقبلها مركز الاتصال 188 مكالمة.



وقد بلغ عدد الاستفسارات التي تم الرد عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 74 استفسارا، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة القرض الاجتماعي الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي 40 عميلا، وإجمالي المبالغ المصروفة 6.207.750 دينارا، وبلغ عدد القرارات الصادرة من البنك 670 قرارا، وعدد المستفيدين من خدمة القرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي 7 عملاء.

وأشارت الاحصائية إلى ان إجمالي عدد المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية 6184 مستفيدا، وعدد طلبات الخدمات الخاصة المقدمة عبر تطبيق سهل 1588 طلبا، وعدد المستفيدين من منحة الإعاقة الذكية 4 عملاء.