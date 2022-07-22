كرمت مؤسسة كويت - أمريكا «كاف» والحملة الوطنية لوقف العنف في الولايات المتحدة 39 طالبا شاركوا في فعالية سنوية تنظمها المؤسسة بعنوان «افعل الشيء الصحيح» وأطلقت عليهم الطلبة السفراء.



وتم تكريم 39 طالبا من أصل 30 ألف طالب في مراحل الدراسة المتوسطة شاركوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة بتقديم حلول للحد من ممارسة العنف بين المراهقين وأسبابها وتداعياتها على حياتهم.

ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بما كتبه الطلبة المشاركون في هذا الشأن في كتاب يودع في مكتبة مجلس النواب الأميركي «الكونغرس».



وقال رئيس المؤسسة د.حسن الإبراهيم في تصريح لـ «كونا» في حفل التكريم مساء الأربعاء إن هذه المناسبة «احتفال بالتزام الطلبة الوطنيين السفراء لعام 2022 بجعل هذا العالم مكانا أفضل وأكثر أمانا واحتفالا بأولياء أمورهم المخلصين الذين قادوهم على هذا الطريق وكذلك بمعلميهم الذين دعموهم في مسيرتهم».



وأوضح الإبراهيم أن الفعالية «افعل الشيء الصحيح» نبعت من رغبة مؤسسة كويت - أمريكا «كاف» للحد من العنف في المجتمعات في الولايات المتحدة وتبعاته على حياة اليافعين بهدف تحفيز السلام والتفاهم بين الأفراد والأمم.



من جهته، قال المدعي العام لمنطقة (كولومبيا) كارل ريسن في تعليقه على المناسبة: إن «الأطفال هم الخبراء الذين يعرفون تماما ما يجري ولديهم تصور بما نحتاج اليه من أجل الحد من العنف»، مشيرا إلى أن هذه الفعالية السنوية «تطلب من الشباب التفكير في غد يخلو من العنف».



وأشار إلى العديد من حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة حتى الآن في هذا العام، مشددا على أن الوقت الحاضر يتطلب مضاعفة الجهود من أجل وقف العنف أكثر من أي وقت مضى.



من جانبها، قالت نائبة النقيب العام دينيس هينتون في خطابها إلى الطلبة المكرمين: «انكم تتصرفون كقادة متمكنين وتحرزون تقدما ويجب أن تشعروا بالفخر».



وأضافت هينتون أن الجميع ملتزم بالعمل الجماعي لضمان الاستمرار في أحداث التغيير ووضع السياسات الصحيحة التي تضمن أمن وسلامة أفراد المجتمع وتقديم المساعدة لمن يحتاجون علاجا نفسيا.



وشارك في فعالية «افعل الشيء الصحيح» التي تنظمها مؤسسة كويت - أميركا «كاف» منذ انطلاق أعمالها عام 1994 أكثر من مليوني طالب.