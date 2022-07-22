نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية رحلة ميدانية تثقيفية للأطفال المشاركين في برنامج المخيم الصيفي للمركز العلمي في الشركة، حيث تخللت الرحلة زيارة إلى حظيرة الطائرات في دائرة الهندسة والتعرف على آلية وإجراءات عمل الدائرة لصيانة الطائرات إضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية التي تحمل شعار الناقل الوطني الأمر الذي أدخل السرور والبهجة في نفوس الأطفال المشاركين.

وعبر مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة خالد البستان عن سعادته باستقبال الأطفال المشاركين في المخيم، معتبرا الزيارة فرصة ثمينة لأبنائنا للتعرف على أسطول «الكويتية» الحديث وما وصل إليه من تطور في إجراء الصيانة الفنية والتقنية للطائرات.