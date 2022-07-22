محمد الجلاهمة



شن قطاع المرور، بحضور وكيل قطاع العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ، حملة مرورية يوم امس الاول في منطقة سعد العبدالله، وأسفرت الحملة، التي شارك فيها نحو 30 دورية من قطاع المرور وعدد من رجال الأمن العام، عن تحرير 850 مخالفة متنوعة الى جانب ضبط 5 أحداث يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة سوق وجرى تحويلهم الى نيابة الأحداث.



كما تم كذلك ضبط وافدين بدون رخصة سوق و3 وافدين مخالفين لقانون الإقامة.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن الحملة جرى خلالها التدقيق على دفاتر صلاحية المركبات إلى جانب التأكد من سلامة المركبات.