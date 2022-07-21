فاز المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الجاري بعد تفوقه على زميله السابق في ليفربول الدولي المصري محمد صلاح وإدوار مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال وذلك في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في القارة الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في المغرب اليوم الخميس.



وفاز ماني بالجائزة في 2019 وكان من أبرز المرشحين هذه المرة بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.



وقاد صلاح مصر إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ.



ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.