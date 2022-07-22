توج فريق الزمالك مساء اليوم الخميس بلقب كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021، عقب الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة "2-1" في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "القاهرة الدولي".



افتتح أحمد سيد زيزو النتيجة لصالح الزمالك في الدقيقة "6" من زمن انطلاق المباراة، فيما سجل إمام عاشور الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة "30" من عمر الشوط الأول.

وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن البديل حسام حسن من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح النادي الأهلي في الدقيقة "55" من عمر المباراة.



ورفع نادي الزمالك رصيد ألقابه في هذه البطولة إلى "28" لقبا خلف الأهلي الذي يحمل لقبها "37" مرة في تاريخه.