حصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على موافقة مجلس الاتحاد الدولي للعبة (إيفاب) لمنع تسديد الكرة بالرأس بشكل متعمد بين الأطفال دون سن الـ12 عاما، في إنجلترا في غضون موسمين.

وأعلن اتحاد الكرة الإنجليزي أنه حصل على موافقة إيفاب لتجربة حظر تسديد الكرة بالرأس في مسابقات ودوريات بعينها، وهو الأمر الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من الموسم المقبل.

وفي حال نجاح التجربة سيتقدم اتحاد الكرة الإنجليزي بطلب إلى إيفاب لتغيير اللوائح، وحظر تسديد الكرة بالرأس بشكل متعمد للأطفال دون سن الثانية عشرة بدءا من موسم 2023 .2024/

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقديم ارشادات في 2020 توصي المدربين بعدم التدريب على تسديد الكرة بالرأس خلال تمارين للأطفال البالغ أعمارهم 11 عاما فيما أقل، في خطوة متدرجة تستهدف حظر تسديد الكرة بالرأس خلال التدريبات للأطفال تحت سن 12 عاما وحتى أقل من 16 عاما.

وتشير التوصية إلى أن الحد الأقصى لتسديدات الرأس عالية القوة خلال التدريبات يبلغ عشر تسديدات في الأسبوع الواحد، وتم تطبيق هذه التوصية في كرة القدم الاحترافية ومنافسات البالغين قبل بداية الموسم.

وتستهدف هذه الخطوة من جانب اتحاد الكرة الإنجليزي، تخفيف أي مخاطر محتملة لضربات الرأس في ملاعب كرة القدم ، وسط دراسات تحاول التوصل لصلة محتملة بين ضربات الرأس المتكررة وأمراض الأعصاب.