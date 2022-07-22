أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) أن الإمارات سوف تستضيف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية العام المقبل 2023، وذلك خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، بمركز دبي التجاري العالمى في دبي.

وأشار الاتحاد - في بيان نشر من جنيف إلى أن المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات مختص بتحديث لوائح الراديو، والتي تشمل استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة وغير المستقرة بالنسبة للأرض، ويلعب دورا مهما في تشكيل الإطار التقني والتنظيمي المستقبلي، لتوفير خدمات الاتصالات الراديوية في جميع البلدان.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر حوالى 4 آلاف ممثل من الدول الأعضاء بالاتحاد، والبالغ عددها 193 دولة إضافة إلى مراقبين يمثلون أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد والبالغ عددهم 278 عضوا، وكذلك ممثلين لوكالات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية للاتصالات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الاهتمام فى هذا المجال .