لا يعد السير بكعب عالٍ في محمية "ميلينجرفارد" الطبيعية الساحرة بهولندا فكرة جيدة. ولكن، إلى أي مدى تبعد المحمية عن "تيتوين"؟ السيدة تريد أن تعرف.

الإجابة:يقع المسار الرملي على امتداد كيلومترين كاملين، ويبدأ الطريق من قرية "كيكردوم" الصغيرة وصولا إلى حديقة الشاي الخلابة على نهر "فال"، بحسب ما يُطلق على أكبر مصب لنهر الراين في هولندا.

ويقع المكان عند منطقة الحدود الهولندية الألمانية، وتحديدا خلف بلدة "كليفه" في ولاية شمال الراين فيستفاليا بألمانيا.

وليس هناك طرق تؤدي إلى حديقة "ميلينجر تيتوين" ، حيث يأتي الزوار إلى هناك إما سيرا على الأقدام أو بواسطة الدراجة.

ومن جانبه، يقول دان ميوسين، وهو حارس غابات: "إن محمية/ ميلينجرفارد هي ماسة في /خيلديرسه بورت/ ". ويوضح أن"خيلديرسه بورت" هو اسم تم إطلاقه على المناظر الطبيعية للأنهار الواقعة بين منطقتي كليفه وإيميريش، وكذلك بين منطقتي نايميخين وأرنيم على جانبي نهري الراين وفال.

وكان المزارعون يقومون حتى 35 عاما مضت، باصطحاب الأبقار الحلوب إلى هناك لرعيها وسط المروج الخضراء المورقة وحقول الذرة المنتشرة في التربة الخصبة.

ويقول حارس الغابات ميوسين: "يمكن للمرء أن يشهد في /فارد/ أنواع مختلفة من المناظر الطبيعية".

ويتردد في المكان أن "النهر له السيادة هناك"، حيث أنه يشكل محمية "ميلينجرفارد" الطبيعية هناك، ويعمل على ذلك باستمرار، يوما بعد يوم، مع تغير منسوب مياهه. وتنتشر فيضانات فصل الربيع، على سبيل المثال، عبر السهول الفيضية. ويوضح ميوسين أن "نهر يلينجرفارد يصير أشبه بالنهر الجديد بعد كل فيضان".

وفي المنطقة، يكاد يتم ترك الحيوانات والنباتات وشأنها تقريبا ولكن ليس تماما، حيث ينتشر نحو 150 من خيول الـ "كونيك" شبه البرية وماشية الـ "جالواي" الاسكتلندية، لتتحرك بحريتها في أنحاء ميلينجرفارد وإرليكومسه فارد المجاورة بالقرب من أويج.

وتتأكد الحيوانات من أن النباتات يمكنها أن تنمو، ولكن في الوقت نفسه، لا يجب أن تنمو على الأرض بصورة مبالغ فيها.

ويقوم ما يصل إلى نصف مليون شخص، من المتنزهين وراكبي الدراجات، بزيارة المنطقة في كل عام، بحسب تقديرات منظمة "آرك" الهولندية المعنية بحماية الطبيعة. وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة، يؤكد ميوسين أنه ليس هناك أي مشاكل هناك.

ويمكن لخيول الـ "كونيك" شبه البرية وماشية الـ "جالواي" التراجع إلى الشجيرات التي لا يمكن اختراقها. كما لا تتسبب الحيوانات في إغلاق الطريق إلا بين الحين والاخر. وحتى في حال اعترضت طريق المتنزهين وراكبي الدراجات، فإنهم يجب عليهم الحفاظ على هدوئهم والانتظار حتى تتابع الحيوانات سيرها بهدوء.

وتعتبر الوجهة الأخيرة في الرحلة "ميلينجر تيتوين"، وهي حديقة للشاي والقهوة بحجم ملعب كرة القدم تقريبا. وينمو هناك نحو 80 نوعا من الورود والخيزران والنباتات والأعشاب، حيث يلتقي الشرق الأقصى مع تصميمات الحدائق الأوروبية. ويعد نموذج تلك التصميمات هو "حديقة ماجوريل" الشهيرة لمصمم الأزياء الراحل إيف سان لوران في مراكش.

وعلى الرغم من إمكانية جلوس ما يصل إلى 200 شخص في حديقة "ميلينجر تيتوين"، إلا أن الأجواء هناك دائما ما تتسم بالهدوء والسكينة، أما الضوضاء والصخب والازعاج فتكون كلها في عالم بعيد. وفي الوقت نفسه، تعتبر الطبيعة البرية لـ "ميلينجر فارد" درعا واقيا لواحة الهدوء والسكينة الموجودة هناك.