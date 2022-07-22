نجاحات كبيرة حققها عدد من نجوم الصف الأول خلال موسم رمضان الماضي في مصر دفع العديد من شركات الانتاج للدخول في سباق من أجل الفوز بتوقيعهم على أعمال يتم تقديمها خلال رمضان المقبل، ليحجز هؤلاء النجوم مقاعدهم فى سباق موسم رمضان المقبل.

ودفعت نجاحات موسم رمضان الماضي شركات الانتاج للبحث عن مضمون جيد يحقق أعلى نسبة مشاهدة، بالإضافة إلى استقطاب الصفوف الأولى من هولاء النجوم من أجل اكتمال العمل شكلا وموضوعا والاستحواذ على أكبر نسبة من إيرادات موسم رمضان القادم.

جاء فى مقدمة النجوم الذين حجزوا مقاعدهم فى سباق رمضان المقبل، كريم عبدالعزيز بمسلسل "الحشاشين"، ومصطفى شعبان بمسلسل "بابا المجال" وأحمد مكي بمسلسل "الكبير أوى 7".

ويعقد مخرج مسلسل "بابا المجال" أحمد خالد موسى جلسات عمل خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار النجوم المشاركين وتحديد أماكن التصوير استعدادا لبدء التصوير.

وعرض للفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر" في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من: لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

ودخل السباق، الفنان أحمد مكي من خلال مسلسل "الكبير أوى 7"، حيث تقدمت أسرة العمل خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "ألكبير أوى 6" بتهنئة المشاهدين وإعلانهم عن الجزء السابع في رمضان 2023.

وتخوض السباق ايضا الفنانة روجينا بمسلسل "ستهم" الذى تعود من خلاله للدراما الصعيدية، وتجدد التعاون فيه مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد نجاح مسلسل "انحراف" الذى عرض رمضان الماضى.

وينافس الفنان كريم عبد العزيز في السباق بمسلسل "الحشاشين" ،حيث أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، قائلا "قريباً .. رمضان 2023 مسلسل الحشاشين، تأليف أستاذ عبد الرحيم كمال وإخراج أستاذ بيتر ميمى".

ويعتبر ذلك التعاون الثالث على التوالى مع بيتر ميمى بعدما شارك معه خلال آخر عامين من خلال مسلسل الاختيار 2 والاختيار 3، كما يعد التعاون الأول له مع الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال الذى يخوض تلك التجربة بعد نجاحه الكبير خلال دراما رمضان الماضى من بوابة مسلسل "جزيرة غمام"

ويدخل السباق بشكل ثنائي للمرة الثانية الفنان أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز من خلال عمل درامي لم يتم الاعلان عن اسمه حتي الآن.

وقال العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "رسميا ياسمين والعوضي وجها لوجه في دراما رمضان 2023"، موضحًا : "إن شاء الله عمل كبير يليق بالجمهور الغالي".

وينافس ايضا فى السباق ، الفنان محمد رجب بمسلسل "الونش " من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ويقوم حاليًا باختيار باقى أبطال المسلسل، على أن يبدأ تصوير المسلسل بعد الانتهاء من المعاينات والاختيار والمسلسل إنتاج سينرجى.

يسجل "الونش: التعاون الثالث على التوالى بين محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق بعدما قدما سويًا مسلسل "الأخ الكبير" الذى شارك فى بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، عبير صبرى، دينا فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حجازى، هاجر أحمد، و"ضربة معلم" وشارك فى بطولته هاجر أحمد، مى سليم، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، محمد عز وإنعام سالوسة.