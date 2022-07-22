انخفض عدد الزوار الأجانب في اليابان خلال شهر حزيران/يونيو الماضي مقارنة بشهر آيار/مايو الماضي، حتى بعدما اتخذت البلاد خطوات لاعادة فتح حدودها أمام السائحين لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات منظمة السياحة القومية في اليابان أظهرت أن عدد السائحين الأجانب بلغ 120 ألفاو400 شخص في حزيران/يونيو الماضي مقارنة بـ 147 ألف شخص في آيار/مايو الماضي.

وكانت اليابان قد بدأت رسميا استقبال سائحين في 10 حزيران/يونيو الماضي، وقامت بمضاعفة الحد اليومي للزائرين الأجانب إلى 20 ألف شخص.

ويتعين على السائحين ارتداء الكمامات أثناء تواجدهم في اليابان وإلا سوف يتعرضون للطرد من البلاد.

وجاء أكبر عدد من الزائرين من فيتنام، تليها الصين ثم كوريا الجنوبية.