أعلنت وزارة العدل الأمريكية التوصل إلى تسوية مع شركة "أوبر" بخصوص الادعاءات الصادرة في حق الشركة بالتمييز ضد الركاب المعاقين.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني - وفق بيان صادر عن الوزارة الأمريكية- إن الاتفاق يتضمن أن تضيف "أوبر" ضعف إجمالي رسوم الانتظار الصادرة بحق 65 ألف راكب من ذوي الإعاقة والذين تم تحديدهم من قبل برامج الشركة، إلى جانب تخصيص أكثر من 2 مليون دولار لتمويل الأفراد المتضررين الآخرين.

وأوضح "ذا فيرج" أن الادعاءات تتعلق بسياسة "أوبر" الخاصة برسوم الانتظار، والتي تفرض رسوما إضافية (عادة ما تكون أقل من دولار واحد) على الراكب عندما يستغرق أكثر من دقيقتين للصعود إلى السيارة، والتي لاقت اعتراضات من الركاب من ذوي الإعاقات الجسدية؛ إذ اعتبروها تساهم في نظام أوسع للتمييز.

ونقل الموقع التقني عن ممثلة شركة "أوبر" كاريسا سيمونز، قولها إن الشركة تعمل دائمًا على تحسين إمكانية الوصول لجميع المستخدمين وتشجع الركاب ذوي الإعاقة على استخدام نموذج الإعلان الذاتي الخاص بها للإعفاء من رسوم وقت الانتظار، معربة عن سعادة "أوبر" بالتوصل إلى هذا الاتفاق.