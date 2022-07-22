دعت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحسين ظروف نقل الحيوانات، مع خفض زمن رحلات النقل إلى ثماني ساعات كحد أقصى.

وأصدر الوزراء المعنيون بشئون الحيوان في بلجيكا والدنمارك وألمانيا وهولندا والسويد وثيقة للتعبير عن موقفهم وتدعو إلى إعادة النظر في ضوابط رعاية الحيوان في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الزراعة الألمانية سيم أوزديمير: "لقد شاهدنا صورا مخزية تثير غضب شعوبنا بشكل مبرر".

وذكر الوزراء أن الإجراءات الجديدة لابد أن تتضمن حسابات أكثر دقة للمساحة المتاحة للحيوانات أثناء نقلها، مع تحسين أوضاع نقل العجول التي لا تزال تعتمد على الألبان في التغذية.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة منع استخدام وسائل معينة لنقل الحيوان، مشيرة إلى أن مازال يجري وضع الاشتراطات المحددة لنقل الحيوان.