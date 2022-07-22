بدأ النجم أحمد السقا التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "وزن ريشة" المكون من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، والذي يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، إذ مقرر عرض العمل على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

ويعقد صناع "وزن ريشة" جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، لاسيما أن أحمد السقا مشغول بتصوير المشاهد المتبقية الأخيرة من فيلم "السرب".

يشار إلى أن أحمد السقا عرض له مؤخراً ً في السينمات فيلم "العنكبوت"، والذي يشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.