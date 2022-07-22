وقعت شركة سامسونج بيولوجيكس، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والمملوكة لمجموعة سامسونج جروب الكورية الجنوبية العملاقة، عقدا لشراء أرض بقيمة 426 مليار وون كوري جنوبي (323 مليون دولار) لإقامة مجمع صناعي جديد في إحدى المناطق الاقتصادية الحرة غرب العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشركة وقعت العقد مع إدارة مدينة إينشيون الكبرى الكورية الجنوبية، وسيسمح للشركة بإقامة مجمع جديد على مساحة 357 ألف متر مربع في منطقة سونجدو إنترناشونال سيتي في منطقة إنشيون الاقتصادية الحرة.

وقال جون ريم، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج بيولوجيكس، إن الشركة تسعى لكي تكون رائدة عالمية من خلال "تنفيذ خطتنا الاستثمارية دون عقبات".

وتستهدف سامسونج بيولوجيكس إقامة 4 مصانع جديدة في الموقع بالقرب من مقر رئاسته وبتكلفة تبلغ 10 تريليونات وون. وتزيد مساحة الموقع الجديد بنسبة 30% عن مساحة المجمع الأول القريب منه.

وتدير الشركة حاليا 3 مصانع وتبني مصنعا رابعا في مجمعها الأول.