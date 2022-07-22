أعلن رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج عن تحديث جديد لمنصة (انستجرام) يهدف إلى تسهيل بحث واستكشاف المستخدمين للأنشطة التجارية القريبة منهم.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن رئيس "ميتا"، المالكة لمنصات (فيسبوك - انستجرام - واتساب) أعلن عن التحديث الجديد من خلال منشور حالة "Story" على انستجرام.

وأوضح الموقع التقني أن التحديث يتضمن خريطة تتيح للمستخدمين إجراء بحث عن الأنشطة التجارية القريبة، وتضييق نتائج البحث حسب خيارات المستخدمين، مشيرا إلى أن المنصة بدأت في اختبار التحديث الجديد العام الماضي، إلا أن زوكربيرج أعلن في منشوره أنه أصبح متاحا للاستخدام واسع النطاق.