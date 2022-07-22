أفادت هيئة الإحصاء الوطنية في اليونان، ، بأن عدد سكان البلاد تراجع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي.

وقالت الهيئة إن الانخفاض يعود جزئيا إلى تراجع معدل المواليد، وأيضا إلى الهجرة بعد الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في الفترة من عام 2010 إلى 2018، حيث سعى كثير من اليونانيين إلى العمل في الخارج.

وقدرت الهيئة تعداد سكان في عام 2021 بعشرة ملايين و432 ألفا و481 نسمة، بانخفاض 384 ألف نسمة عن تعداد عام .2011

وأشار خبراء الإحصاء إلى أن جميع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبا واجهت انخفاضا في معدلات المواليد.