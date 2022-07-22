رصد استطلاع حديث للرأي تدنيا في شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس.

وحصل الحزب في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي ونشرته صحيفة "بيلد" الألمانية على 5ر18%، بتراجع قدره 5ر1 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، وهي أدنى نسبة يسجلها منذ 9 آب/أغسطس 2021، أي قبل الانتخابات التشريعية.

كما تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، بمقدار 5ر0 نقطة مئوية إلى 8%. وفي المقابل ارتفعت شعبية حزب الخضر - الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم - بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 22%.

وتراجعت شعبية التحالف المسيحي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5ر26%، بينما ارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على نحو طفيف إلى 12%، واستقرت شعبية حزب اليسار عند 5ر4%.

أجري الاستطلاع خلال الفترة من 15 حتى 18 تموز/يوليو الجاري وشمل 2062 ألمانيا.

وقال رئيس معهد "إنسا"، هيرمان بينكرت، في تصريحات للصحيفة: "حزب الخضر هو الحزب الوحيد في الائتلاف الحاكم الذي تزداد شعبيته"، عازيا تراجع شعبية الاشتراكيين والأحرار والتحالف المسيحي إلى تزايد النظرة التشاؤمية نحو المستقبل بين المواطنين.