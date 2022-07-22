يبدأ المخرج المصري وائل إحسان خلال الأسبوع الحالي عمليات المونتاج والمكساج لفيلمه الجديد" مطرح مطروح" ، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة .

ولم تحدد الشركة المنتجة حتى الآن موعد طرح الفيلم بشباك التذاكر ، بالرغم من قيامها بالعمليات الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي في فترة الأربعينيات من خلال شخصية موظف حكومي.

الفيلم بطولة محمود حميدة وسيد رجب وكريم عفيفي وشيماء سيف وأوس أوس ومحمد السعدني وليلي أحمد زاهر، الممثل العالمي سكوت آدكينز الشهير بـ "بويكا" وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

وكان "بويكا"، قام بتصوير مشاهده لمدة 4 أيام متواصلة ضمن أحداث الفيلم ، حيث يعتبر هذا الفيلم المشاركة الثانية له في السينما المصرية، بعدما ظهر لأول مرة في فيلم "حرب كرموز" مع أمير كرارة وتم عرضه عام 2018، وجسد فيه دور شاب إنجليزي كان مسجونا وتم الاستعانة به في الحرب ضد الضابط المصري "أمير كرارة" وزملائه.

وكانت آخر أعمال المخرج وائل إحسان مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني في 2020، وضم المسلسل العديد من الممثلين منهم، نادية الجندي، نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أميرة هاني، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن.