يطلق مشروع "إيه إي آي هورايزون إكس"، وهو مشروع مشترك بين بوينج وشركة الأسهم الخاصة "إيه إي إندستريال بارتنرز" صندوقا ثانيا بخطط لجمع 250 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة المتخصصة في التطبيقات المستقبلية للتنقل والفضاء والاستدامة.

وأظهر بيان على هامش معرض فارنبره الدولي للطيران أن بوينج ستلتزم بتقديم 50 مليون دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مارك ألين كبير مسؤولي الاستراتيجيات في بوينج القول :"مستقبل الفضاء الجوي سيكون رقميا ومستداما ومستقلا".

ومنذ إطلاقها في عام 2021، حققت محفظة إيه إي آي هورايزون إكس خمسة اكتتابات عامة وعمليات تخارج.

كما تضم المحفظة الحالية للكيانات التي تديرها 51 استثمارا، تتضمن شركات تنشط في مجالات الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتعليم الآلة، وتطوير الحلول لتقليل التأثير المناخي للفضاء الجوي.