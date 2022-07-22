يتوقع دوراب ميستري المحلل الاقتصادي المخضرم استمرار تراجع سعر زيت النخيل لتصل نسبة التراجع بحلول أيلول/سبتمبر الماضي بأكثر من 20% إلى 3000 رينجت (673 دولار) للطن بفضل زيادة الإمدادات في إندونيسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميستري المدير في شركة جودريج إنترناشونال ليمتد قوله في مقابلة إن مخزونات زيت النخيل في إندونيسيا أكبر دولة مصدرة للسلعة وصلت إلى 10 ملايين طن وستواصل الارتفاع خلال آب/أغسطس المقبل نتيجة زيادة الإنتاج، قبل أن تستقر خلال أيلول/سبتمبر المقبل في حدود 9 و10 ملايين طن.

كان ميستري قد تنبأ بهذا التراجع في الأسعار منذ أيار/مايو الماضي مع تخفيف إندونيسيا القيود على الصادرات.

وألغت إندونيسيا ضريبة صادرات زيت النخيل حتى نهاية شهر آب/أغسطس المقبل في محاولة جديدة لزيادة حجم الصادرات وخفض فائض مخزونها الضخم .

ووفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ، فإنه اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري ، يتم خفض ضريبة التصدير إلى صفر من 200 دولار لطن زيت النخيل الخام، وينطبق الإلغاء على منتجات زيت النخيل الأخرى.

وتسعى اندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، للبحث عن مخرج للتخلص من تأثير قرارها بحظر صادرات زيت النخيل في نيسان/أبريل الماضي لكبح جماح تضخم أسعار المواد الغذائية محليا،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.