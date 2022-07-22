أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا بالقرب من دمشق أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين فجر الجمعة ، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثامن عشر على الأراضي السورية هذا العام.



ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل "نفذت عدوانا جويا" بإطلاق صواريخ من هضبة الجولان المحتلة مستهدفة "بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".



وأضافت الوكالة أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ. وذكرت وكالة سانا أن الهجوم تسبب أيضا في خسائر مادية دون تقديم مزيد من التفاصيل.



من جهته، أكد المرصد أنّ الغارة أسفرت عن "مقتل ستة عناصر، ثلاثة منهم سوريون والثلاثة الباقون من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى إصابة 10 عناصر آخرين".



وبحسب المرصد فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية "مكاتب للمخابرات الجوية ومكتباً لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري".



وأضاف أنّ الغارة استهدفت أيضاً "مستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدّى إلى تدميره بالكامل".



ولفت المرصد إلى "سقوط صواريخ قرب حاجز أمني في محيط المطار العسكري، وأوتوستراد المزّة".



ولاحقا اكد المرصد ارتفاع عدد القتلى إلى 8 وفقًا لمصادره . وقال إن القتلى هم “3 من جنسيات غير سورية و2 من العاملين مع حزب الله اللبناني سقطوا باستهداف موقع لتصنيع الطائرات المسيّرة الإيرانية بمحيط السيدة زينب، إضافة الى 3 عناصر سوريين قتلوا باستهداف مواقع عسكرية وبطاريات دفاع جوي في محيط مطار المزة العسكري” وكانت آخر مرة سجلت فيها الحكومة السورية هجوما إسرائيليا في الثاني من يوليو الحالي . وقالت إنه استهدف منطقة بجنوب مدينة طرطوس المطلة على البحر المتوسط وأدى إلى إصابة مدنيين اثنين.



وفي يونيو الماضي أوقفت سورية لعدة اسابيع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق بعد أن قالت إن هجوما إسرائيليا دمر مهبط الطائرات وأحد مباني المطار.