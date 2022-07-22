6.2 % نسبة المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات



باهي أحمد



كشفت بيانات صادرة عن شركة «KEPIOS» المتخصصة في بيانات استخدام الإنترنت للسكان حول العالم عن أن نسبة مستخدمي الإنترنت في الكويت من الإناث بلغ 38.7% من إجمالي عدد السكان مقابل 61.3% للذكور، مضيفة أن عدد مستخدمي الإنترنت في الكيلومتر المربع الواحد يصل إلى 244.4 مستخدما ومستخدمة من إجمالي مساحة الكويت.



وأظهرت الإحصائية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن 96.5% من إجمالي السكان الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما متعلمون ويستطيعون القراءة والكتابة، وأن نسبة الإناث التي تستطيع القراءة والكتابة 95.4% مقابل 97.1% للذكور.



وأشارت البيانات إلى أن نسبة مستخدمي الإنترنت في الكويت دون 12 عاما تبلغ 17.7%، والتي تتضمن نسبة مستخدمي الإنترنت من عمر سنة إلى 4 سنوات بنحو 6.2% من المستخدمين، مقابل 11.5% للسكان التي تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما، وهو ما يعني تعرض ما يصل إلى 17.7% إلى مخاطر التعرض للإنترنت المبكر وهو ما حذرت منه هيئة الاتصالات في تقريرها الأخير.



وبلغت نسبة المستخدمين من 13 إلى 17 عاما 6.9% كما وصل عدد المستخدمين من عمر 18 إلى 24 عاما إلى 8.1% وما بين 25 و34 عاما 12.8% أما النسبة الأعلى والتي بلغت 21.7% فكانت من نصيب المستخدمين التي تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما بينما وصل عدد المستخدمين بين 45 و54 عاما 19.4%، أما المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما فقد بلغت نسبتهم 9.7%.



ولفتت إلى أن متوسط أعمار مستخدمي الإنترنت في الكويت يبلغ 37 عاما، كما أن عدد مستخدمي الإنترنت ارتفع خلال السنوات الـ 10 الأخيرة بنحو 1.1 مليون مستخدم ليصل إلى 4.35 ملايين مستخدم في العام الحالي، مقارنة بـ 3.26 ملايين مستخدم في عام 2012.