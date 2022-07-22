ولى زمن تنظيم «داعش» في سورية والعراق وبات يعاني صعوبات جمة في الشرق الأوسط لكنه يتمدد في إفريقيا حيث تنشر فروعه هناك.



وأعلن عن إقامة ولايتين رسميتين جديدتين للتنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل وموزمبيق في مارس ومايو الماضيين على التوالي.



واعتبر داميان فيري مؤسس مركز «أناليتكس» المتخصص في تحليل أنشطة جماعات العنف المسلح حول العالم وفي الفضاء الإلكتروني، أن «دعوتهم إلى الالتحاق بتنظيم داعش في إفريقيا معبرة جدا».



وأضاف «يعترفون بعدم إمكان مواصلة مشروعهم لكن هناك حقا نية لوضع اليد على إفريقيا».



وحاليا يقيم التنظيم في قارة افريقيا سبعا من ولاياته البالغ عددها الإجمالي 13 ولاية.



لكن آراء المحللين متباينة، حيث اعتبر حسن كوني الباحث في معهد دراسات الأمن في داكار ان «كثرا التحقوا بالركب لأسباب ليست بالضرورة دينية»، في إشارة إلى النبذ والفقر وانتهاكات العسكريين.



وشدد على أن «تنظيم داعش يعول على إفريقيا لضمان استمراريته».



وأكد جليل لوناس الباحث في جامعة الأخوين المغربية، أن داعش يتبع منذ العام 2017 هذه الاستراتيجية «إزاء حتمية سقوطه».



وأوضح ان المبايعات الإفريقية للقيادة المركزية لداعش «تعود بفائدة مشتركة: من جهة تضمن القيادة استمراريتها وإعطاء الانطباع بامتلاك القوة، ومن الأخرى يستفيد المبايعون من صورة التنظيم».



وعلى صعيد الدعاية السياسية، تفرض القيادة المركزية للتنظيم الارهابي مرئيات وشعارات وموضوعات في نصوصها وفيديوهاتها.



وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، اتبعت «القوى الديموقراطية المتحالفة» المرتبطة رسميا بالتنظيم منذ العام 2017 هذه الأساليب، وفق صحيفة «مركز مكافحة الإرهاب» التابعة لأكاديمية «وست بوينت» العسكرية الاميركية.



وأشارت الصحيفة إلى أن «القوى الديموقراطية المتحالفة» بدأت «في صيف العام 2021 تبث فيديوهات قطع رؤوس» في مؤشر إلى وجود رغبة لديها في«التماهي» مع «الصورة العالمية لتنظيم داعش»، مفسرة في الإطار نفسه تنفيذها هجمات انتحارية.



وبحسب «مركز مكافحة الإرهاب»، تدفق مقاتلون على «القوى الديموقراطية المتحالفة» من تنزانيا وبوروندي وكينيا وجنوب أفريقيا.



ووفق الباحث في «المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي» فينسان فوشيه، يتم استدعاء «مستشارين وخبراء» إلى منطقة بحيرة تشاد «لتقديم المساعدة في أوقات صعبة على صعيد اتخاذ قرارات وإعادة تنظيم الصفوف».



وقال الباحث في «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية» إيلي تيننباوم «هناك أوغنديون يتنقلون في كل الجنوب الافريقي. يمرون عبر ملاوي ويمكن أن يتوجهوا بعيدا إلى الجنوب».



وأوضح «إنها معابر المراقبة فيها ضعيفة»، مشيرا إلى «نقاط عبور قديمة للمهربين» وإلى أشخاص يعملون أحيانا باستقلالية عن مركز القيادة.



لكن على الرغم من ضعف الهيكلية، يستفيد تنظيم داعش في تمدده من ضعف مكافحة الإرهاب، فالعمليات المشتركة بين الدول نادرة، على غرار التنسيق بين الجيشين الكونغولي والأوغندي في مكافحة «القوى الديموقراطية المتحالفة»، أو التدخل الرواندي للتصدي لتنظيم داعش في موزمبيق.



وفي منطقة الساحل، تخرج فرنسا من مالي حيث قادت مدى تسع سنوات عمليات لمكافحة الإرهاب، كما أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) معلقة.



وفي هذا الصدد، قال مدير منظمة «مشروع مكافحة التطرف» غير الحكومية والخبير الأممي السابق هانس-جيكوب شيندلر، إن «التنسيق سيئ»، وأعرب عن أسفه لخروج فرنسا، في حين يبدو أن الدول الإفريقية عاجزة عن مواجهة المسلحين.



وتابع «باستثناء فرنسا، هل تعطى أولولية لهذه المسألة في الاتحاد الأوروبي؟ كلا نحن نتجاهلها»، وهذا الأمر ضد مصلحتنا.