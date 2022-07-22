

عاد النفط وايراداته ليشكّل موضع خلاف بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان، فيما تهدد هذه التوترات الحالية الناجمة عن مناوشات سياسية لامتناهية، بإضعاف رغبة المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى العراق.



ومنذ مطلع العام الجاري، تجلّى توتّر العلاقات بين إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، وبغداد، في القضاء.



وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الاقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن يكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان.



ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3,3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان، فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل.



ويتعذر فهم هذا الخلاف بين الطرفين من دون العودة إلى الأزمة السياسية التي تشلّ العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.

ويعجز الزعماء السياسيون في الإقليم كما في بغداد عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة ورئيس للجمهورية.



ويرى الباحث بلال وهاب من "معهد واشنطن للسياسة في الشرق الأوسط" أنه "بالنسبة لملفّ النفط، فإنّ كل طرف من الطرفين يستخدم اسلوب الجزرة والعصا، وذلك يعتمد على الجو السياسي السائد".



ويضيف "حينما كان هناك اتفاق سياسي، لزمت المحاكم الصمت. والعكس حدث حينما بدأت الخلافات".



في فبراير2022، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحةً بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها.



واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانونًا أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.



ومذّاك، تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار.



وبناء على دعوة مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو الجاري أربعة عقود في إقليم كردستان.



ويعتبر الخبير الاقتصادي في "معهد الشرق الاوسط للاقتصاد" يسار المالكي من جهته أنه "حينما تقوم بغداد بطرد الشركات النفطية الأجنبية من كردستان العراق، فإن ذلك لا يعطي العراق صورة البلد المنتج الهام للنفط، المرحِّب بالاستثمارات الأجنبية".



ويريد إقليم كردستان فتح الباب أمام التفاوض من أجل أن يحافظ على استقلاليته في مجال النفط. ويعمل على إنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعمل بالشراكة مع بغداد، وتم عرض هذا المقترح على الحكومة الاتحادية وفق متحدّث باسم الحكومة المحلية في أربيل.



ويرى بلال وهّاب أن الطرفين لا يدركان إلى أي مدى "يضرّان بالسمعة العامة لقطاع الطاقة العراقي".



ويضيف أن "وضع حرمة العقود محطّ تساؤل يضيف مخاطر قانونية على مخاطر أخرى تنظيمية ومتعلّقة بالحوكمة يعاني منها العراق"، معتبراً أن الخلاف بين الطرفين "ينفّر استثمارات أجنبية يحتاج إليها العراق بشدّة".



وتشهد العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، تقلّباً مستمراً.



وتعطي أربيل إلى بغداد جزءاً من إنتاجها النفطي لتقوم بتسويقه. في المقابل، تقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم. لكن أربيل تندّد بتأخر تلك المدفوعات.



واستهدفت هجمات صاروخية، لم تتبنّها أي جهة، في الأسابيع الأخيرة مواقع نفطية أو غازية في الإقليم. ويرى خبراء في ذلك محاولة لوضع مزيد من الضغط على الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتولّى السلطة في أربيل، على اعتبار أن الخلاف في ملفّ النفط مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمة السياسية.



ويسعى الحزب الديموقراطي الكردستاني، المتحالف مع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى أن يحصل على منصب رئاسة الجمهورية الذي يتولّاه عادةً خصومه السياسيون من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.



ويشرح يسار المالكي أن "تسلسل الأحداث يظهر أن هذه الأزمة بدأت حينما تقرّب الحزب الديموقراطي الكردستاني من التيار الصدري، بمواجهة الإطار التنسيقي المدعوم من إيران"، في إشارة إلى تحالف يجمع عدة أحزاب شيعية.



لكن "العراق بلد قائم على التسويات"، وفق المالكي.



ومن أجل إنهاء الخلاف النفطي مع أربيل، يرى المالكي أن الحلّ الأمثل هو "اتفاق سياسي" يضمن اعتماد بغداد قانوناً "مرناً" ينظّم إدارة ملفّ النفط.



ويضيف أنه "بانتظار تحقق ذلك، سيبقى قرار المحكمة الاتحادية العليا بمثابة سيف مصلت بالنسبة لكردستان".