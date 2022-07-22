الشمري لـ «الأنباء»: أكثر من 23 محضر ضبط ما بين مخالفة وإثبات حالة خلال يوليو



عاطف رمضان



واصل فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملاته الاستباقية على مختلف محافظات الكويت خلال الأيام الماضية.



وقد قام فريق المفتشين لدى الوزارة بإعداد محضر بقطع التيار الكهربائي على تعديات تشكل خطر على سلامة الشبكة في الشويخ الصناعية وتتمثل هذه المخالفة بالعبث بالمصهرات ووجود مواد سريعة الاشتعال داخل غرف الكهرباء مما يؤدي إلى كارثة في حال حدوث أي تماس كهربائي.



وقال رئيس قسم الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن حملات فريق الوزارة في المنطقة الشمالية مستمرة وسوف تتصاعد وتيرتها خلال الأيام القادمة وذلك لمحاولة ضبط اكبر عدد ممكن من التعديات، مما ينعكس إيجابا لصالح الشبكة خلال فترة الصيف ودرجات الذروة.



وقد بلغت حصيلة المخالفات لشهر يوليو الجاري اكثر من 23 محضر ضبط ما بين مخالفة واثبات حالة حيث تم قطع التيار بموجبها وفق القانون ٤٨ لسنة ٢٠٠٥ والقرار الوزاري رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٧ وقد نبه الشمري ملاك العقارات لمتابعة شؤون عقاراتهم وقسائمهم حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة.



وأشار الشمري إلى انه تم ضبط إحدى المناجر في منطقة الشويخ السكنية تقوم بتخزين الأخشاب ومواد سريعة الاشتعال على سور محطة الكهرباء الخاصة بالوزارة حيث تم توجيه إنذار برفع تلك الأخشاب والتعديات التي تشكل خطرا على سلامة المحطة وقاطني المنطقة حيث تم وضع ملصق برفع جميع التعديات خلال مهلة 24 ساعة وقام فريق الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذا التعدي.



وقال الشمري: لا تهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ إجراءات فورية بقطع التيار الكهربائي.