أدى دينيش غوناواردينا النائب السريلانكي البارز الجمعة، اليمين رئيسا جديدا للوزراء، بعد يوم من أداء رانيل ويكريميسينغ اليمين رئيسا للبلاد في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في المحيط الهندي أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

واقسم غوناواردينا، وهو وزير سابق من حزب بودوغانا بيرامونا، اليمين بحضور الرئيس ويكريميسنغ، جالسا أمام ضباط جيش بالزي الرسمي في غرفة احتشد فيها نواب ومسؤولون، على ان يؤدي باقي أعضاء مجلس الوزراء اليمين تتاليا.



والرجلان يتزعمان حزبين سياسين مختلفين عقائديا. فبينما يدعم ويكريميسينغ السوق الحرة ويؤيد الغرب، يؤيد غوناواردينا السنهالي القومي المتطرف الاشتراكية ويدعو إلى سيطرة أكبر للدولة على الاقتصاد.



وقبل ذلك بساعات، اقتحمت قوات الأمن السريلانكية مخيم الاعتصام الرئيسي للمتظاهرين في العاصمة وقامت بتفكيك الخيم وإخراج النشطاء من الموقع في عملية أثارت قلقا دوليا وادت لاصابة واعتقال العشرات .



وداهم عناصر من الشرطة والجيش المخيم فجر أمس حاملين عصيَا ومسلحين ببنادق هجومية واستهدفوا المتظاهرين المعتصمين أمام مبنى سكرتارية الرئاسة.



وأزال مئات من عناصر الوحدات الأمنية العوائق التي وضعها المتظاهرون أمام المبنى المطل على البحر، وقاموا بتفريق آخر المعتصمين الذين بقوا في الموقع وبعضهم كانوا جالسين على الأدراج.



وفرض عناصر الشرطة والجيش المسلحون ببنادق هجومية، طوقا أمنيا على المجمع الرئاسي، فيما تم إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة.



وتظاهر مئات النشطاء في منطقة مجاورة للتنديد بإجراءات السلطات، وطالبوا باستقالة ويكريميسينغ وحل البرلمان تمهيدا لانتخابات جديدة.



وقال الطالب ديميثو (26 عاما) "لا تهاجموا متظاهرين سلميين، بل اسمعونا".



ويشدد النشطاء على مواصلة تحركهم وقال رجل الأعمال والزعيم النقابي باسنتا سامراسينغه (45 عاما) إن "رغبة الناس هي تغيير النظام، ويجب حل البرلمان فهو لا يتمتع بتفويض شعبي".



وقالت الشرطة في بيان إن "قوات الشرطة والأمن تصرفت لإبعاد المتظاهرين الذين يحتلون سكرتارية الرئاسة والبوابة الرئيسية والمناطق المحيطة".



أضافت "تم توقيف تسعة أشخاص، اثنان منهم أصيبا بجروح".



وقالت السفيرة الأميركية في كولومبو جولي تشانغ إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء الإجراءات العسكرية.



وكتبت على تويتر "نحض السلطات على ضبط النفس وإتاحة العناية الطبية للجرحى فورا".



بدوره قال السفير الكندي ديفيد ماكينون إنه "من الضروري أن تعمد السلطات إلى ضبط النفس وتتجنب العنف".



من جانبها حضت منظمة العفو الدولية السلطات السريلانكية على احترام الأصوات المعارضة، ودانت اللجوء إلى القوة ضد صحافيين، من بينهم مصور في هيئة بي بي سي، كان يغطي الإجراءات العسكرية.



ودانت اقتحام مخيم الاعتصام، رئيسة نقابة المحامين النافذة في سريلانكا ساليا بيريس التي حذرت من أن تلك العملية يمكن أن تضر بصورة الحكومة الجديدة على المستوى الدولي. وقالت بيريس في بيان مقتضب إن "الاستخدام غير المبرر للقوة الغاشمة لن يساعد هذا البلد وصورته على المستوى الدولي" مضيفة أن من بين الموقوفين محام.



وذكرت صحيفة (ديلي ميرور) السريلانكية أن مئات من الجنود والشرطة انقضت على المتظاهرين الذين قاموا بعرقلة الطريق إلى المقر الرئاسي في العاصمة ما أدى إلى إصابة عشرات من المتظاهرين فيما اعتقلت السلطات عشرات آخرين بمن فيهم المحامون ورجال الاعلام.



وأضافت الصحيفة أن رجال الأمن قاموا بإزالة عدة مبان مؤقتة أقيمت في المنطقة لتوفير الخدمات لآلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة منذ أبريل.